        Edirne Haberleri

        Edirne'de öğrencilere burs için "Bir Destek Bir Gelecek" iftarı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yapılacak yardımların artmasının hem Edirne hem de Türk kültür ve medeniyeti açısından önemli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Edirne'de öğrencilere burs için "Bir Destek Bir Gelecek" iftarı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yapılacak yardımların artmasının hem Edirne hem de Türk kültür ve medeniyeti açısından önemli olduğunu belirtti.

        Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca öğrencilere burs sağlamak amacıyla "Bir Destek Bir Gelecek" sloganıyla bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, gönüllüsü olmayan şehirlerin maneviyatsız ve ruhsuz olduğunu söyledi.

        Birçok ülkede binaların dahi ruhunun olmadığını ifade eden Sezer, Türkiye'de herhangi bir köydeki kültür ve medeniyet anlayışının, barındırdığı manevi ruh nedeniyle Avrupa'daki birçok yerden daha güçlü olduğunu dile getirdi.

        Türk medeniyetinin yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olduğuna işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Komşusu açken tok yatan bizden değildir, anlayışına sahip bir medeniyetin bu düşünceden uzaklaştığını görüyoruz. Ne kadar çok maddi anlayışa hapsolduysak o kadar birbirimizden uzaklaştık. Bırakın komşuluk ilişkilerini evlatlarımız bile anne babalarından uzaklaşmaya başladı. Bu çok acı bir meseledir."

        Sezer, Edirne'ye atandığında Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfını daha ileri taşımak için çalıştıklarını ve şehrin yerel ürünlerini markalaştırmak amacıyla Edirne Yöresel markasını kurduklarını anımsattı.

        Bir grup gönüllünün insanlara yardım edebilmek için kendisinden aracılık talep ettiğini ve bu konuda vakfı işaret ettiğini belirten Sezer, kısa sürede birçok sosyal faaliyete imza atıldığını söyledi.

        Sosyal hizmetlerdeki çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini aktaran Sezer, "Çocuklarımıza piknikler yaptık, geziler düzenledik, koruyucu ailelerimize ulaştık. Bugün de iftar programıyla öğrencilere burs vereceğiz. İnşallah bunu daha da geliştireceğiz." dedi.

        - "Bunu unutturmamamız lazım"

        Hayırseverlerin zaman zaman yardım konusunda güven problemi yaşayabildiğini ifade eden Sezer, güvene dayalı bir yardım mekanizmasının oluşturulmasının önemine değindi.

        Türk medeniyetini var eden temel unsurlardan birinin merhamet ve yardımlaşma olduğunu vurgulayan Sezer, "Bunu unutturmamamız lazım. Bir güven ilişkisi oluşturularak bu yardımların katlanarak devam etmesi hem Edirne'miz hem mirasçı olduğumuz bu kültür ve medeniyet açısından çok önemli. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun bir yardım yapmak isteyenin doğru adreste, doğru insanlara ulaştığını bildiği bir yardım mekanizmasının olduğunu buradan sizlere de belirtmek istiyorum." diye konuştu.

        Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkan Vekili Sibel Yıldırım da iftar programının üniversitede eğitim gören gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı amaçladığını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

        - İftarda yöresel ürünler ikram edildi

        Programda Edirne Yöresel markası altında satışı yapılan Edirne tarhana çorbası, Avrupa coğrafi işaret tescilli İpsala pirincinden yapılan pilav ve Keşan Mahmutköy kuru fasulyesinden hazırlanan piyaz ikram edildi.

        Osmanlı geleneğinde iftara katılan misafirlere sofraya bereket getirdikleri düşüncesiyle verilen "diş kirası" geleneği kapsamında davetlilere İpsala pirinci hediye edildi.

        Programda Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Edirne Valiliği Semazen Grubu sahne aldı.

        İftara Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile hayırseverler katıldı.

