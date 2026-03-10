Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        –Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi (KOBÜKS) denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        –Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi (KOBÜKS) denetimi gerçekleştirildi.

        Merkeze bağlı Kemalköy'de ki denetimlerde üretim alanlarının fiziki durumu, beyan edilen ürün bilgileri ve yürütülen üretim faaliyetleri kayıt altına alındı.

        KOBÜKS sistemiyle kapalı ortamda yapılan bitkisel üretimin kayıt altına alınması, üretim planlaması, izlenebilirlik ve tarımsal destekleme süreçlerinin daha sağlıklı yürütülmesi amaçlanıyor.

        - Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığında iftar programı düzenledi

        Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

        Programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Av. Sinan Tekin ile Saadet Partisi İl Başkanı Tezcan Karakütük de katıldı.


        Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

        Programda konuşan Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanı Arif Güngör, Ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.


        İl Başkanı Karakütük de ramazanın paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.


        Genel Başkan Yardımcısı Tekin ise ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.

        İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi.


        -Edirne'de özel kreş ve gündüz bakımevi personeline eğitim kampı düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlükleri personeline yönelik eğitim kampının üçüncüsünü Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

        Eğitimde, sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, çocuk ve yetişkin beslenmesi, iletişim, bağımlılıkla mücadele, aile danışmanlığı ve bilinçli medya ve teknoloji kullanımı gibi konular işlendi.


        Program, ilgili ulusal eylem planları ve yönetmelikler kapsamında Edirne Valiliği, İl Müdürlüğü ve bağlı birimler iş birliğiyle düzenlendi.

        İl Müdürlüğü, eğitim kampına katkı sağlayan kurumlara ve uzmanlara teşekkür ederken, 2026 yılı boyunca benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

        -İpsala'da mezarlık çevresinde düzenleme çalışmaları sürüyor

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Işıklar Mezarlığı girişinde başlatılan çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

        Kerman, İpsala için üretmeye ve ilçeyi her alanda geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        "Galatasaray, Liverpool'u yenebilir"
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor

        Benzer Haberler

        Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi Kapı...
        Kapıkule'de araçtaki gizli bölmede 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi Kapı...
        Kapıkule'de otomobilde 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi
        Kapıkule'de otomobilde 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi
        Edirne'de bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi
        Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılması için proje tanıtıldı
        Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılması için proje tanıtıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa