        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Harun Özen, Edirne Valiliği tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nın esnaf ve sanatkarlara önemli katkı sağladığını belirtti.

        Giriş: 10.03.2026 - 12:27
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Harun Özen, Edirne Valiliği tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nın esnaf ve sanatkarlara önemli katkı sağladığını belirtti.

        Özen, yaptığı açıklamada Ramazan ayı dolayısıyla Selimiye Meydanı çevresinde kurulan Ramazan Sokağı'nın hem esnaf hem de vatandaşlar için buluşma noktası haline geldiğini ifade etti.

        Ramazan ayında şehirdeki hareketliliğin arttığını aktaran Özen, Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanarak yeniden ibadete açılmasının ardından şehir dışından gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandığını kaydetti.

        Ramazan Sokağı'nda tezgah açan esnafın organizasyondan memnun olduğunu dile getiren Özen, etkinliğin şehir ekonomisine de canlılık kattığını belirtti.

        Özen, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun şekilde hazırlanan organizasyon sayesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirme imkanı bulduğunu ifade ederek, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken henüz ziyaret etme fırsatı bulamayan vatandaşları Ramazan Sokağı'na davet eden Özen, etkinliğin Edirne'de sosyal ve ekonomik hareketliliğe katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

        -Edirne'de güreş şampiyonasında dereceye giren sporculara ödül

        Edirne'de düzenlenen Edirneli Şehit Nefize Çetin Özsoy Minikler ve Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, şampiyonada başarılı olan sporculara madalya ve ödüllerini takdim etti.


        Programda sporcuların elde ettiği başarıların önemine değinilerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin büyük katkı sağladığı belirtildi.


        Çerkez, dereceye giren sporcuları, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        -Enez'de ADEM kursiyerlerine Edirne gezisi

        Enez Kaymakamlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine Edirne'ye gezi programı düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren ADEM'de eğitim alan kursiyerler program kapsamında Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

        Gezi programı ile kursiyerlerin sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesi amaçlandı.


        Programın, katılımcıların şehirdeki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımasına katkı sağladığı belirtildi.






