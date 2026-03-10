Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Saraçhane Köprüsü'nün ışıklandırılması için proje tanıtıldı

        –Edirne İl Özel İdaresi tarafından INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen TOUCH "Yerel ve Kültürel Mirasına Dokun" projesi için basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:01
        İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda projenin amaçları ve faaliyetleri hakkında sunum yapılarak elde edilmesi planlanan sonuçlara ilişkin bilgi verildi.


        18 Temmuz 2025'te başlayan ve 24 ay sürecek projenin ortakları arasında Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Belediyesi, Maritza 2008 Toplum Merkezi ve Dimitrovgrad Tarih Müzesi yer alıyor.


        Toplam bütçesi 983 bin 644 avro olan projede Edirne İl Özel İdaresi’nin bütçe payı 507 bin avro olarak belirlendi.


        Proje kapsamında Saraçhane Köprüsü’nün ışıklandırılması yapılacak.


        Ayrıca farkındalık çalışmaları çerçevesinde Bulgar ortakların da katılımıyla Saraçhane Köprüsü çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

