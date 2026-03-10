Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:02 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan uyruklu şüphelinin kullandığı SUV tipi araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

        Aracın farklı yerlerine gizlenmiş 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

