        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        YTB Edirne'de uluslararası öğrencilerle iftar programında buluştu

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 22:21
        YTB Edirne'de uluslararası öğrencilerle iftar programında buluştu

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

        Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, ramazan ayının birlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek öğrencilerin ramazanını tebrik etti.

        Programın düzenlenmesine katkı sunan YTB çalışanlarına teşekkür eden Zehin, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle aynı iftar sofrasında buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Geçen hafta Balkan ülkelerinde çeşitli iftar programlarına katıldıklarını anlatan Zehin, şunları kaydetti:

        "Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'taydık. İftar sofralarında oradaki insanlarla buluşmak çok güzeldi. Her gittiğimiz yerde Trakya Üniversitesinden mezun olmuş kardeşlerimizle karşılaştık. Kimileri siyasette, kimileri kendi mesleklerinde çok güzel yerlere gelmiş. Eminim sizler de ülkelerinize döndüğünüzde çok güzel yerlere geleceksiniz. Biz de bundan gurur duyacağız."

        Edirne YTB Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk ise ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti.

        YTB'nin 2010 yılından bu yana dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan soydaşlar ve akraba topluluklarla bağları güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirten Şentürk, kurumun 115'ten fazla ülkeden gelen öğrencilere burs imkanı sunduğunu dile getirdi.

        Şentürk, Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyadan öğrencileri Türkiye’de ağırladıklarını vurgulayarak, "YTB ve Edirne temsilciliği olarak sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

        Trakya Üniversitesi Rektör Danışmanı Ali İhsan Meşe de üniversitede yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Program, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

