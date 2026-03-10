Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Sandıkçı Mehmet Sokak'taki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, apartman sakinlerini uyararak binayı tedbiren boşalttı.

        Asansörün makine dairesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

