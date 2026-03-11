Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan araçlar denetlendi

        Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan araçlar denetlendi

        Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Sınır Kapısı kara yolunda denetim noktası oluşturan ekipler yurt dışına çıkış yapacak nakil araçlarını denetledi.

        Ekipler denetimde tırların hijyen koşulları, taşınan ürünlere ait etiket bilgileri ile hayvan sevkleri, hayvan sağlığı ve nakil belgelerini kontrol ederek, mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

        Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin süreceği kaydedildi.

        Denetimde İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da sahadaki çalışmaları yerinde takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı Edirne'de yürekleri ısıtan kur...
        Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı Edirne'de yürekleri ısıtan kur...
        Edirne'de öğrencilere burs için "Bir Destek Bir Gelecek" iftarı
        Edirne'de öğrencilere burs için "Bir Destek Bir Gelecek" iftarı
        YTB Edirne'de uluslararası öğrencilerle iftar programında buluştu
        YTB Edirne'de uluslararası öğrencilerle iftar programında buluştu
        Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Keşan'da iki otomobilin çarpıştı: 1 kişi yaralandı
        Keşan'da iki otomobilin çarpıştı: 1 kişi yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa