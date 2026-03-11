Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        TÜ'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı nedeniyle program düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı nedeniyle program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı nedeniyle program düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı nedeniyle program düzenlendi.

        TÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen program, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


        Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele devam ederken yazılmasının onu diğer marşlardan ayırdığını söyledi.


        Topaloğlu, marşın baştan sona "istiklal" ve buna duyulan "iman" duygusuyla örüldüğünü ifade etti.

        Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli de Mehmet Akif Ersoy'un sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir inanç ve mücadele simgesi olduğunu vurguladı.


        Gürgendereli, İstiklal Marşı'nın milletin "özgürlük manifestosu" olduğunu, marşın dinlenirken geçmiş mücadelelerin ve gelecek nesillere aktarılması gereken vatan sevgisi ile bağımsızlık idealinin hatırlanması gerektiğini belirtti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise İstiklal Marşı'nın millet için taşıdığı öneme değinerek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programın konuşmacısı Edebiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Canım, Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliği ve İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlattı.


        Canım, marşın ilk kelimesi "korkma"nın bir uyarı değil, bin yıllık bir tarihin özeti olduğunu ifade etti.

        Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldığı program, plaket takdiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Yerde can çekişirken bakıp geçtiler, hayatını kaybetti
        Yerde can çekişirken bakıp geçtiler, hayatını kaybetti
        Ramazan Sokağı'nda "Sohbet-i Helva, Lezzet-i Mana" etkinliği gerçekleştiril...
        Ramazan Sokağı'nda "Sohbet-i Helva, Lezzet-i Mana" etkinliği gerçekleştiril...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan araçlar denetlendi
        Edirne'de gıda malzemesi ve hayvan taşıyan araçlar denetlendi
        Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı Edirne'de yürekleri ısıtan kur...
        Klima motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı Edirne'de yürekleri ısıtan kur...
        Edirne'de öğrencilere burs için "Bir Destek Bir Gelecek" iftarı
        Edirne'de öğrencilere burs için "Bir Destek Bir Gelecek" iftarı