        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Selimiye Meydanı'nda "Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları" seslendirildi

        Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda "Karagöz Musikisi Hayal Şarkıları" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:47
        Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde etkinlik çadırında düzenlenen konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları geleneksel kıyafetlerle sahne aldı.

        Sanatçılar konserde "Üsküdar’a Gider İken", "Çeribaşının Gelini", "Salıncak" ve "Fesleğen" gibi eserleri seslendirdi.

        Eserler arasında sahneye çıkan Hacivat ile Karagöz karakterleri de kısa gösteriler sunarak programa renk kattı.

        Mizahın, musikinin ve geleneğin aynı sahnede buluştuğu konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Program sonunda Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Yıldıray Öztürk ile topluluğun müdürü Gökçe Bahar Ercan'a Edirnekari motifleriyle süslenmiş Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

        Öte yandan program kapsamında Ayasofya Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.

        Etkinlik çadırında ayrıca geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden Kavuklu ile Pişekar'ın yer aldığı orta oyunu da izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

