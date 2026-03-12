Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'in İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 12.03.2026 - 09:29
        Sezer, devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 105. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirtti.

        İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden şahlanışının en parlak anıtlarından biri olduğunu aktaran Sezer, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarında kaleme aldığı dizelerin, Türk milletinin eşsiz mücadele azmini ve cesaretini ölümsüzleştirdiğini ifade etti.

        Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık bulunan İstiklal Marşı'nın, karanlık ufukların ardından yeni bir güneşin doğacağını müjdelediğini belirten Sezer, "Milli şairimiz Mehmet Akif’in 'Korkma' hitabı, manevi dirilişin sembolü olarak umutları tazelemiş, özgüveni ayağa kaldırmış ve son yurdumuzun savunmasında zalimlere karşı verilen insanüstü mücadele ile gösterilen fedakarlıkları on kıtalık bu manzum şaheserde özetlemiştir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Cumhuriyetinin, hür ve bağımsız bir şekilde büyük hedeflere kararlılıkla ilerleyebilmesini, İstiklal Marşı’nı yazdıran o eşsiz ruha ve kahraman ecdada borçlu olduğunu aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle 'Türk milletinin eseri' olan İstiklal Marşı’mızın anlam ve önemini geleceğimizin teminatı olan genç nesillere aktarmak, vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tutan nesiller yetiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle hareket ederek Mehmet Akif'in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasına gönülden iştirak etmiş oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

