        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de öğrenciler tüketici hakları konusunda bilgilendirildi

        –Edirne'de Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:33
        Edirne'de öğrenciler tüketici hakları konusunda bilgilendirildi

        –Edirne'de Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Edirne İl Ticaret Müdürlüğünce, Dr. Sadık Ahmet Turizm ve Ticaret Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde öğrencilere tüketici hakları hakkında bilgi verildi.

        Seminerde konuşan Edirne Ticaret Müdürü Mustafa Kurt, gençlerin bilinçli tüketici olarak yetişmesinin önemine değinerek, "Çok değerli gençler, sizler geleceğimizin teminatısınız. Ticaret İl Müdürlüğü ve Tüketici Hakem Heyeti olarak yürüttüğümüz faaliyetleri öncelikle siz değerli öğrencilerimize aktararak programlarımızı koordine etmeye çalışıyoruz." dedi.

        Kurt, öğrencilerin burada edindikleri bilgileri aileleri ve arkadaş çevreleriyle paylaşmasının hem bilinçli tüketim alışkanlıklarının gelişmesine hem de aile bütçesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Tüketici Derneği Başkanı Yüksel Aksoy da dünyada herkesin tüketici olduğunu belirterek tüketici haklarının bilinmesinin önemine değindi.

        Piyasada bazı satıcıların çeşitli yöntemlerle ayıplı mal satabildiğine dikkati çeken Aksoy, bu durumlarda izlenmesi gereken şikayet ve başvuru süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Seminer, yapılan sunumun ardından sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

