664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "ağa karşılaması" yapıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden "ağa karşılaması", davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekiler tarafından davul zurnayla karşılandı.

Akın, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul zurnayla Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Akın, şehirde konakladığı otelden yaya olarak güreş havalarıyla meydana gelen Özünlü'ye çiçek verdi.

Belediye Başkanı Akın, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın en güzel seremonilerinden biri olan "ağa karşılama" geleneğini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ağalığın sadece para vermekle değil, kente hizmet ve güreşlere sevdayla olduğunu vurgulayan Akın, bu konuda çok şanslı olduklarını, daha önceki ağaların Edirne'ye çok büyük katkıları olduğunu söyledi.

Edirne'nin çok büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını anlatan Akın, "Şehrimle gurur duyuyorum. 664 yıldan beri aralıksız, savaşta, barışta, yoklukta her daim varlığını sürdürmüş bir spordan bahsediyoruz. Bu sadece bir spor değil, aynı zamanda kültür, dayanışma, mertlik göstergesi. Buradan tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Akın, genç yaşta hayatını kaybeden pehlivan Burak Bozkurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Seyfettin Selim ağalığı bırakma kararı aldığında endişe duyduğunu ancak onun kendisi gibi değerli bir isim olan Ufuk Özünlü'ye el verdiğini dile getirdi.

Ağalık kurumunun, Kırkpınar güreşleriyle var olmuş ve bütün Türkiye'ye varlığını hissettirmiş bir yapı olduğunu ifade eden Türkiş, "Öyle bir yapı ki bu, ağalığın değeri Edirne ile sınırlı kalmamış, Anadolu'ya, hatta oradan da Türklüğün var olduğu, yağlı güreşlerin yapıldığı bütün ülkelere yayılmış." diye konuştu.