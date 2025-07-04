Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'deki Eski Cami'de hutbe irat etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bize düşen birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dahili ve harici şer odaklarına karşı uyanık olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Eski Cami'de "Geçmişe İbretle Geleceğe Ferasetle Bakalım" temalı hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Hz. Muhammed'in "hürmete layık" olarak nitelediği muharrem ayı içinde olunduğunu ifade eden Erbaş, "Yarın ise 10 Muharrem aşura günü. Peygamberimiz (s.a.s), 'Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur.' buyurmuş, aşura gününü bir gün öncesi ya da bir gün sonrasıyla iki gün oruçlu geçirmeyi bizlere tavsiye etmiştir." dedi.

Erbaş, hicri yılın başlangıcı muharrem ayıyla inananların Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla riayet etmeyi ve Allah resulünün güzel ahlakını kuşanmayı bir kez daha hatırladığına işaret etti.

- "Birlik ve beraberlik içinde olunmalı" Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in tüm insanlığa gönderilen bir rahmet elçisi olduğuna vurgu yapan Erbaş, şöyle devam etti: "Bizler hürmet, sevgi ve nezaket gibi erdemleri şiar edinmeyi, kin, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınmayı o kutlu nebiden öğrendik. İnsana saygı duymayı, kutsala saldırmamayı, toplumda fitne ve fesat çıkarmamayı; yetimlerin ve mazlumların yüzünü güldürmeyi, kadınlara ve çocuklara hak ettikleri değeri vermeyi bize o gösterdi. Bugün bize düşen peygamberimizin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak, onu herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Ona hürmet ve saygı göstermenin Rabbimizin emri ve imanımızın bir gereği olduğunu bilmektir. 'Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın.' ayetine gönülden bağlı kalmaktır. Bize düşen birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmaktır. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dahili ve harici şer odaklarına karşı uyanık olmaktır."

- "Bize düşen İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır" Aşure gününün aynı zamanda Hz. Muhammed'in "çiçeğim, reyhanım" dediği sevgili torunu Hz. Hüseyin ve yetmişi aşkın Müslümanın Kerbela'da şehit olduğu üzücü hadiseyi de hatırlattığının altını çizen Erbaş, ancak İslam dünyasının bundan gerekli dersi çıkaramadığı için İslam ve insanlık düşmanı zalimlerin, başta Gazze olmak üzere birçok yerde zulümlerini sürdürdüğüne dikkati çekti. Böyle bir ortamda geçmişe ibret geleceğe ferasetle bakmak gerektiğine işaret eden Erbaş, şöyle sürdürdü: "Bize düşen İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur’an’a ve Peygamber Efendimize (s.a.s) yapılan çirkin saldırılara karşı yekvücut olmaktır. 'Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun.' hadisini esas alarak kardeşliğimizi daha da pekiştirmektir. 'Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın.' emrine uyarak başta ilim, bilim ve teknoloji olmak üzere maddi ve manevi her alanda güçlü olmaktır. Bu vesileyle Serdar-ı Şüheda Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere hak ve hakikat yolunda, mukaddes değerler uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum."