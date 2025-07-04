Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

        Pehlivanlar, başta restorasyonu devam eden ve bir bölümü açık olan Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere sultan yadigarı camilerde yoğunluk oluşturdu.

        Camilerde ahirete irtihal eden yağlı güreşe emeği geçenler için mevlit okutuldu.

        Pehlivanların pek çoğunun yer aldığı Eski Cami'de cuma namazını kentte bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

        Erbaş, verdiği hutbede, 664 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların Hz. Hamza'nın varisleri olduğunu belirterek başarı diledi, kazasız bir organizasyon geçirmeleri için dua etti.

        Cuma namazı sonrası Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce Bölge Müdürü Ahmet Saraç koordinasyonunda muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'deki Eski Cami'de hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne'deki Eski Cami'de hutbe irat etti:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne'de Kur'an kursu açılış programında kon...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Edirne'de Kur'an kursu açılış programında kon...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yap...
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yap...
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "ağa karşılaması" yapıldı
        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "ağa karşılaması" yapıldı
        Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek
        Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek
        "Er Meydanı"nın unutulmaz pehlivanları
        "Er Meydanı"nın unutulmaz pehlivanları