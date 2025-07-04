Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangında alevler arasında kalan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi, İsmail Ağa Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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