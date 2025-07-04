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        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de otluk alanda çıkan yangında alevler içinde kalan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 22:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 22:45
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        Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de otluk alanda çıkan yangında alevler içinde kalan köpek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi, İsmail Ağa Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında alevler arasında kalan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        Su verilen yaralı köpek daha sonra Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı görevlilerine teslim edildi.

        Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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