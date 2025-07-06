Kırkpınar'da şehitler için güreşlere eşlik eden davul ve zurna susturuldu

Anonsun ardından şehitler için dua eden seyirciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan anonsta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olduğu, bu nedenle güreşlerin davul ve zurna çalmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 5 askerin şehit olması nedeniyle 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde davul ve zurna olmadan güreşlerin yapılmasına karar verildi.

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