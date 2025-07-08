İpsala Gümrük Kapısı'nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

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