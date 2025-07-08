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        Edirneli pehlivanların hedefi lig güreşlerinde zirve

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bir birincilik ve bir üçüncülük elde eden Edirneli pehlivanlar, lig güreşlerinde kürsü hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:42
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        Edirneli pehlivanların hedefi lig güreşlerinde zirve
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bir birincilik ve bir üçüncülük elde eden Edirneli pehlivanlar, lig güreşlerinde kürsü hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler sonrası bir günlük tatilin ardından antrenmanlara başlayan Edirne Belediyesi pehlivanları, 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi hazırlıklarına başladı.

        Günde çift antrenmanla müsabakalara hazırlanan pehlivanlar, kürsü hedefiyle çalışıyor.

        Küçük orta büyük boyda güreşen pehlivanlardan Serkan Makas, AA muhabirine, Kırkpınar'ı verimli geçirdiklerini söyledi.

        Ekip arkadaşlarının teşvik 2 boyunda şampiyon, deste küçük boyda da 3. olduğunu anımsatan Serkan, "Bu yıl çok iyi hazırlandık. Güzel bir kamp sezonu geçirdik. Allah'ın izniyle istediklerimizi aldık. Hedeflerimiz büyük, çalışmalarımızı bırakmadık. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde hedeflerimiz var. Antrenmanlarımız bu doğrultuda devam ediyor." dedi.

        Serkan Makas, Ordu Aybastı'da yapılacak güreşlerde arkadaşlarıyla birlikte boy atlamak istediklerini dile getirdi.

        Kırkpınar'da deste küçük boyda 3. olan Teyfik Gülter de takvimde yer alan 4 lig güreşine de katılacaklarını belirtti.

        Bu güreşlerden başarıyla dönmeyi amaçladıklarını ifade eden Teyfik, "Ekip olarak güzel şeyler başarmak istiyoruz. Kırkpınar'da seneye şampiyon olmayı hedefliyorum. Edirne'mizden en kısa sürede bir başpehlivan çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

        Teşvik 2 boyunda şampiyon olan Aydıncan Gümüşdağ da lig güreşlerinde de şampiyon olup bir üst boya çıkmayı hedeflediğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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