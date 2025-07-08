DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Tekirdağ'da Taşkın Kontrol Tesisi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Yücegök ve beraberindeki heyeti Saray ilçesinde tesis yetkilileri karşıladı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yücegök, bölgede meydana gelebilecek taşkın risklerinin azaltılması, yerleşim alanlarının ve tarım arazilerinin korunması ve can ve mal güvenliğinin temin edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yücegök, DSİ'nin su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için hayata geçirilen projelerle taşkın kontrolü, tarımsal üretimin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

- "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü "konulu şiir yarışması sonuçlandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarışmada Edirne Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz Laila Mia Usta, Türkiye üçüncüsü olduğu belirtildi.