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        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslendi:

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlere yönelik, "Allah'ın izniyle bu dünya değişecek. Bu dünya daha iyi bir dünya olacak. Bu dünyada mazlumların hakkını koruyacak bir nesil yetişiyor, o nesil sizlersiniz arkadaşlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:34
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        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Edirne'de gençlere seslendi:
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlere yönelik, "Allah'ın izniyle bu dünya değişecek. Bu dünya daha iyi bir dünya olacak. Bu dünyada mazlumların hakkını koruyacak bir nesil yetişiyor, o nesil sizlersiniz arkadaşlar." dedi.

        Erdoğan, Edirne'nin Keşan ilçesinde Gökçetepe Tabiat Parkı içinde yer alan TÜGVA Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

        Tarihin en çalkantılı dönemlerinden geçildiğini söyleyen Erdoğan, dünyada savaşların, zulümlerin ve soykırımların yaşandığını belirtti.

        İnsanlık tarihinin en aşağılık suçu olan soykırımın bugün bütün dünyanın gözü önünde işlendiğine işaret eden Erdoğan, "Soykırım suçu yine bugün canlı yayında bütün detayı ve vahşetiyle yaşanıyor. İsrail'in Gazze ve Filistin'de işlediği suçları görüyoruz. Elinizde imkanınız olsa bu soykırımı durdurmaz mısınız? 'Çocuklar bugün Gazze'deki bu soykırımı inşallah bilsin.' diye uğraşıyoruz. Daha güçlü olacağız ki bir daha böyle bir şeye İsrail tenezzül edemeyecek, cüret edemeyecek." diye konuştu.

        - Gençlere tavsiyelerde bulundu

        Gençlerin telefonla çok fazla vakit geçirdiklerini, özellikle sosyal medya aracılığıyla gençlerin manipüle edildiğini anlatan Erdoğan, bu konuda çok dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

        Sosyal medyada herkesin gençleri kendi meşrebine ve beklentisine göre yönlendirmek istediğini aktaran Erdoğan, gençlerin kendi hedef ve idealleri doğrultusunda çalışmalarını istedi.

        Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Gençler, enerjinizi, kıvrak zekanızı, şu dünya düzeninin değişmesi için harcayın. Sizin enerjiniz, sizin vizyonunuz, ben inanıyorum ki bugünün gençleri bizim neslimizin gençliğinden çok daha iyi yerlere getirecek bu ülkeyi ama ufkumuz sadece Türkiye'den ibaret olmasın arkadaşlar.

        Bu dünyayı da daha iyi bir dünya yapmak için çalışmak zorundayız. Allah'ın izniyle bu dünya değişecek. Bu dünya daha iyi bir dünya olacak. Bu dünyada mazlumların hakkını koruyacak bir nesil yetişiyor, o nesil sizlersiniz arkadaşlar. Allah'a yemin ediyorum buna inanmasam, İstanbul'dan kalkıp buraya gelmem. Her sene hiç gelmem. Ben size inanıyorum."

        Erdoğan, gençlere Allah'tan başka kimseden korkmamaları gerektiğini vurgulayarak, ancak inanarak ve çalışarak başarıya ulaşabileceklerini dile getirdi.

        - "Cumhurbaşkanımız girdiği her müsabakayı, her yarışmayı kazandı"

        Gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösteren Bilal Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanımız girdiği her müsabakayı, her yarışmayı kazandı arkadaşlar. Şiir yarışmasına girdi kazandı. Atletizm yarışmasına girdi kazandı. Futbolcu olarak kazandı. Seçimlere girdi kazandı çünkü çalıştı, azmetti, milletine ve kendisine inandı. Çünkü inançlıydı ve bu millet birisinin arkasına düşeceği zaman o bu işi kendi menfaati için mi yapıyor, milleti için mi yapıyor, bunu anlıyor arkadaşlar. Siz de anlayacaksınız. Milleti aldatarak, kandırarak kendi menfaatleri, kendi ikballeri için bu işleri yapanlara bu gençlik hiçbir zaman izin vermeyecek."

        Gençlerin kendi hayallerini ve projelerini TÜGVA çatısı altında gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, gençlere inandığını, onların çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise her zaman gençlerin arkasında duran Erdoğan'a teşekkür etti.

        Programda İstanbul Valisi Davut Gül, Edirne Valisi Yunus Sezer, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Gürsu ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da birer konuşma yaptı.

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