Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

        Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Filistin için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Filistin için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 ülkeden 1300 sporcu katıldı.

        Şampiyona dolayısıyla seremoni düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sporcular, geçiş yaptı.

        Ayrıca Çin ve Türk milli takımları gösteri gerçekleştirdi.

        Yarın başlayacak şampiyonada taolu, sanda ve light sanda branşlarında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

        Şampiyona, 14 Temmuz'da sona erecek.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, şampiyonaya dünyanın birçok ülkesinden sporcuların katıldığını söyledi.

        Misafir ettikleri Çin Milli Takımı'nın şampiyona boyunca hem gösteriler sunacağını hem de müsabakalara katılacağını anlatan Akyüz, "Şampiyona sonrası Çin'den 3 sporcu kalacak ve milli takımımızı çalıştıracak. Wushunun vatanı olan Çin ile sıkı bir iş birliği yaptık. Türkiye'de 20 yılda çok yol katettik ve gelişim sürüyor. Türkiye bunun dünyada öncülüğünü yapmaya devam ediyor." dedi.

        Akyüz, şampiyonanın 15 Temmuz şehitlerini anmak ve Filistin'e destek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

        15 Temmuz'un önemli ve unutulmaması gereken bir tarih olduğunu dile getiren Akyüz, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz deyince hain darbe girişimi akla geliyor. Biz bu hainleri unutmuyoruz. Bu hainlerin hücrelerinin halen canlı olduğunu biliyoruz ve onlara karşı daima uyanık ve teyakkuzdayız, dikkatliyiz. 15 Temmuz şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi ve Filistin'de, Gazze'de şehit olanları rahmet ve minnetle anıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tekin: LGS sonuçları yarın açıklanacak
        Bakan Tekin: LGS sonuçları yarın açıklanacak
        LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor
        LGS sınav sonuçları yarın açıklanıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'tan AA Edirne Bölge Müdürlüğüne veda zi...
        Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'tan AA Edirne Bölge Müdürlüğüne veda zi...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi:...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi:...