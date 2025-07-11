Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Alevlere arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

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