Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Alevlere arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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