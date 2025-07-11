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        Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:40 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:45
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        Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Kalkansöğüt köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anız tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Alevlere arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

        Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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