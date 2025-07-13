Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

        DOĞUKAN VURGUN - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DOĞUKAN VURGUN - Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti.

        Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda AA muhabirine açıklama yapan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın kasımın ilk haftasında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini söyledi.

        Şampiyonanın ev sahipliği sürecinde verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Ertürk, kürek branşının olimpik olmasından sonra düzenlenecek ilk dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

        Ertürk, şampiyonaya 70'e yakın ülkenin katılacağını belirterek şöyle devam etti:

        "Zor bir seçim sürecinden geçtik. İtalya, İspanya, Polonya ve Suudi Arabistan vardı. Daha önce büyükler seviyesinde bir organizasyon yapmamıştık. Bu organizasyonu anlımızın akıyla geçip 2027'de olimpiyat kota yarışlarını alıp buradan çocuklarımızı yollayacağız. Gerçekten çok mutluyuz. Edirne Türkiye'nin ilk tecrübesiydi. Dünya Kürek Federasyonu Organizasyon Komitesi'nde de bir tedirginlik vardı.

        Burada yaptığımız mükemmel işi görünce onlar da bizim adaylığımı onayladı. Ciddi bir referans oldu bizim için. Edirne'de de klasik kürekte eminim daha büyük organizasyonlar alacağız. Biz öyle bir organizasyon yapacağız ki biz aday olmayacağız Dünya Kürek Federasyonu 'lütfen bu organizasyonu siz yapar mısınız?' diye bize gelecek. Ben buna inanıyorum. Tarihin görmüş geçmiş en iyi şampiyonasını yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı
        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (3)
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (3)
        Edirne'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Edirne'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı
        Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı
        Komşu kavgasında kalbinden bıçaklanarak öldü
        Komşu kavgasında kalbinden bıçaklanarak öldü
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne'de ziyaretlerde bulundu