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        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:13 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:13
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        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

        Çalışmalara 5 helikopter ve 4 uçak da destek verdi.

        Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Söndürme çalışmalarını takip eden Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, gazetecilere yangının rüzgarın da etkisiyle yayıldığını söyledi.

        Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumun söndürme çalışmalarında görev aldığını belirten Mercan, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 40 hektar alanda yangın söz konusu oldu. Böyle bir zararımız var. Buradan şu uyarıyı bir kez daha yapmak istiyoruz ki özellikle kuraklığın çok zirveye çıktığı şu dönemde herkesin ciddi manada bir sorumluluk içerisinde olması gerekiyor. Herkesin vatanının her sathına, toprağına, ormanına, ağacına her şeyine sahip çıkması, özenmesi gerekiyor. Bu nedenle vatandaşımızın bir kez daha dikkatli olmasını istirham ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun."

        Mercan, yangının başladığı noktada yoğun duman nedeniyle bir arazözün devrildiğini, araçtaki 4 personelin hafif şekilde yaralandığını dile getirdi.

        Personelin durumunun iyi olduğunu ifade eden Mercan, "Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyorlar. Sayın Valimiz de onları ziyaret etti. Biz de birazdan, buradaki görevimizi tamamladığımızda arkadaşlarımızı ziyarete gideceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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