Trakya'da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Daha sonra Vali Recep Soytürk ile beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Ardından Vali Uğur Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Daha sonra, Hızırbey Camisi müezzini Erdem Aksan, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.