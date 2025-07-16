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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kocahıdır köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:09
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        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kocahıdır köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, köyde devam eden yatırımlar hakkında muhtar Sezgin Alyanak'tan bilgi aldı.

        Kadın Eğitim ve Sosyal Merkezi için hazırlıkların son hızla devam ettiğini belirten Sevgili, Kocahıdır Ortaokulunun dış cephe mantolama ve boya çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti.

        Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da Sevgili'ye ziyaretinde eşlik etti.

        - Sevgili, okul inşaatını inceledi

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede yapımı süren 16 derslikli Anadolu Lisesi ve spor salonunun inşaatını inceledi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Edirne Valiliği öncülüğünde yapımı süren inşaattaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

        Okulun belirlenen tarihte tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Sevgili, "Yapılacak okul binası ve spor salonu ile İpsala'da eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilere daha modern, donanımlı alanlar sunulması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da incelemede yer aldı.

        - Meriç Kaymakamlığı yaz okulu başladı

        Meriç ilçesinde kaymakamlık tarafından yaz okulu programı başlatıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yaz okulu ile çocukların temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor.

        Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç de açılışına katıldığı yaz okulundaki öğrencileri ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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