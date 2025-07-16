İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Kocahıdır köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, köyde devam eden yatırımlar hakkında muhtar Sezgin Alyanak'tan bilgi aldı.

Kadın Eğitim ve Sosyal Merkezi için hazırlıkların son hızla devam ettiğini belirten Sevgili, Kocahıdır Ortaokulunun dış cephe mantolama ve boya çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ersin Kanar da Sevgili'ye ziyaretinde eşlik etti.

- Sevgili, okul inşaatını inceledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede yapımı süren 16 derslikli Anadolu Lisesi ve spor salonunun inşaatını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Edirne Valiliği öncülüğünde yapımı süren inşaattaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Okulun belirlenen tarihte tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Sevgili, "Yapılacak okul binası ve spor salonu ile İpsala'da eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilere daha modern, donanımlı alanlar sunulması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.