Edirne'de OSB'ler meslek liseleriyle entegre ediliyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, organize sanayi bölgelerinin (OSB) meslek liseleriyle entegre edileceğini, öğrencilerin bölgedeki sektörlere göre tercih yapabileceğini ve burslu olarak okutulacağını bildirdi.

Vali Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’ı ziyaretinin ardından, Keşan'da kurulması planlanan OSB'ye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda OSB'de yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, Çinli bir yatırımcı firmanın yetkilisiyle de görüşme gerçekleştirdi.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, OSB'lerin sadece üretim alanları değil, aynı zamanda eğitimi destekleyen merkezler haline geleceğini belirtti.

"OSB’leri meslek liselerimizle entegre edeceğiz. Öğrencilerimiz buradaki sektörlere göre tercih yapacak. İlgili alanlarda yeni bölümler açılacak, öğrenciler burslu olarak okutulacak." diyen Sezer, ilk uygulamanın Süloğlu OSB'de başladığını söyledi.

Bölümlerin yeniden yapılandırılacağını belirten Vali Sezer, "Süloğlu ve Lalapaşa'daki meslek liselerini OSB'ye entegre ettik. Bölümleri yeniden yapılandırıyoruz. Öğrencilerimiz burslu olarak eğitim görecek, mezun olduklarında da iş garantisiyle firmalarda istihdam edilecekler. Bu modeli Keşan, İpsala ve Uzunköprü’de de hayata geçireceğiz." dedi.