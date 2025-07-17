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        Edirne'de OSB'ler meslek liseleriyle entegre ediliyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, organize sanayi bölgelerinin (OSB) meslek liseleriyle entegre edileceğini, öğrencilerin bölgedeki sektörlere göre tercih yapabileceğini ve burslu olarak okutulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:30
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        Edirne'de OSB'ler meslek liseleriyle entegre ediliyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, organize sanayi bölgelerinin (OSB) meslek liseleriyle entegre edileceğini, öğrencilerin bölgedeki sektörlere göre tercih yapabileceğini ve burslu olarak okutulacağını bildirdi.

        Vali Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’ı ziyaretinin ardından, Keşan'da kurulması planlanan OSB'ye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi yetkililerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

        Toplantıda OSB'de yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, Çinli bir yatırımcı firmanın yetkilisiyle de görüşme gerçekleştirdi.

        Sezer, burada yaptığı konuşmada, OSB'lerin sadece üretim alanları değil, aynı zamanda eğitimi destekleyen merkezler haline geleceğini belirtti.

        "OSB’leri meslek liselerimizle entegre edeceğiz. Öğrencilerimiz buradaki sektörlere göre tercih yapacak. İlgili alanlarda yeni bölümler açılacak, öğrenciler burslu olarak okutulacak." diyen Sezer, ilk uygulamanın Süloğlu OSB'de başladığını söyledi.

        Bölümlerin yeniden yapılandırılacağını belirten Vali Sezer, "Süloğlu ve Lalapaşa'daki meslek liselerini OSB'ye entegre ettik. Bölümleri yeniden yapılandırıyoruz. Öğrencilerimiz burslu olarak eğitim görecek, mezun olduklarında da iş garantisiyle firmalarda istihdam edilecekler. Bu modeli Keşan, İpsala ve Uzunköprü’de de hayata geçireceğiz." dedi.

        - Altyapı yatırımları sürüyor

        Vali Sezer, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve merkezdeki OSB'lerde çalışmaların sürdüğünü belirterek, İpsala OSB'de altyapı ve tahsis işlemlerinin tamamlandığını ve firmaların yatırıma başladığını söyledi.

        "Keşan’da altyapının yüzde 80’i, firmalara tahsisin ise yüzde 50’si tamamlandı. Uzunköprü’de altyapı yüzde 20 seviyesine ulaştı, 8 firmaya yer tahsisi yapıldı. Bunlardan biri Çin menşeli bir firma ve yaklaşık 2 aydır Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullanan Sezer, OSB’lerin yeşil, yenilenebilir ve yenilikçi teknolojilerle faaliyet göstereceğini vurguladı.

        Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, kurum müdürleri ile oda ve borsa başkanları katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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