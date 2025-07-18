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        TÜİK motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı

        –Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:18
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        TÜİK motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı
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        –Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, haziran ayında Türkiye genelinde 189 bin 237 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Trakya illerinde ise trafiğe kayıtlı araç sayılarında artış gözlendi.

        Edirne'de haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 201 bin 790’a ulaştı. Tekirdağ'da bu sayı 368 bin 606 olarak kaydedilirken, Kırklareli'nde trafiğe kayıtlı araç sayısı 172 bin 76 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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