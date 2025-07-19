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        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:48
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        Edirne'de "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim yapıldı
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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Terörle mücadele uygulaması" kapsamında denetim gerçekleştirdi

        Terörle Mücadele Müdürlüğü ile trafik ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapılan denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da takip ettiği uygulamada, 214 kişi ve 47 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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