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        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:47
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        Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
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        Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Gülçavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Enez Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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