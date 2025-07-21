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        Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi

        Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:48
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        Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi
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        Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

        Çeltik üretim sezonuyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

        Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

        Akışın yavaşladığı bölümlerde adacıklar oluştu, bu bölümler bitkilerle kaplandı.

        Nehir yatağının bazı bölümlerinde yosun ve yer yer balçık görülüyor.

        Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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