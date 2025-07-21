Kuraklığın etkilediği Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi

Nehir yatağının bazı bölümlerinde yosun ve yer yer balçık görülüyor.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akışı durma noktasına geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.