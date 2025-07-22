İpsala'da gezginci arıcılara yönelik kovan sayımı ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İbriktepe, Korucu ve Pazardere köylerinde gezginci arıcılara ait kovanların sayımı ve sistem güncelleme işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin daha düzenli, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

- İpsala'da küçükbaş hayvanlara küpe takıldı

İpsala'da küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İbriktepe ve Hacı köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması amacıyla kulak küpeleri takıldı.

Küpeleme işlemiyle birlikte hayvanların takibi kolaylaşırken, sağlık ve destekleme işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.