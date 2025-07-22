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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala'da gezginci arıcılara yönelik kovan sayımı ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:55
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        İpsala'da gezginci arıcılara yönelik kovan sayımı ve güncelleme çalışmaları tamamlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İbriktepe, Korucu ve Pazardere köylerinde gezginci arıcılara ait kovanların sayımı ve sistem güncelleme işlemleri başarıyla gerçekleştirildi.

        Yürütülen çalışmalarla arıcılık faaliyetlerinin daha düzenli, kontrollü ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi hedefleniyor.

        - İpsala'da küçükbaş hayvanlara küpe takıldı

        İpsala'da küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İbriktepe ve Hacı köylerinde gerçekleştirilen çalışmada, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması amacıyla kulak küpeleri takıldı.

        Küpeleme işlemiyle birlikte hayvanların takibi kolaylaşırken, sağlık ve destekleme işlemlerinin daha düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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