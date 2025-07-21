Edirne'de güvenlik güçlerinin envanterine yeni nesil İHA'lar dahil edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle sınır güvenliği, trafik ve asayiş gibi alanlarda kullanılmak üzere alınan yeni nesil İHA'lar envantere dahil edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin görev etkinliğini artırmak amacıyla yeni İHA'lar alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.