Hafif ticari araç, çitlere, ağaca ve otomobile çarptı; o anlar kamerada

Kaza, Fatih Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Bulvarı'nda meydana geldi. Naim Süleymanoğlu Caddesi'ne dönmek isteyen M.Z. idaresindeki 22 ADP 004 plakalı hafif ticari araç, döner kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan hafif ticari araç, bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptı. Kaza sitenin güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

EDİRNE'dehafif ticari aracın bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.