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        Yeşilay Edirne Şubesi'nden bisiklet turu

        Yeşilay Edirne Şubesi ve Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübünce "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:58
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        Yeşilay Edirne Şubesi'nden bisiklet turu
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        Yeşilay Edirne Şubesi ve Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübünce "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.

        Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları bağımlılıklardan kurtararak spora yönlendirmek hedefiyle düzenlenen tur Selimiye Meydanı'ndan başladı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen bisikletliler tur kapsamında Cisri Mustafapaşa, Harmanlı, Hasköy ve Meriçler kentlerinde pedal çevirdi.

        Burada görüşmeler yapan şube yöneticileri, bağımlılıklarla mücadele konularında bilgilendirmede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, bağımsızlık seferberliğine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

        Sınır aşan bir tur gerçekleştirildiğini aktaran Bayrak, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yaptıkları çalışmaların süreceğini kaydetti.

        Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ise sporun bağımlılıklarla mücadelede çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

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