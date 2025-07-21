Yeşilay Edirne Şubesi'nden bisiklet turu

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ise sporun bağımlılıklarla mücadelede çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Sınır aşan bir tur gerçekleştirildiğini aktaran Bayrak, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yaptıkları çalışmaların süreceğini kaydetti.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları bağımlılıklardan kurtararak spora yönlendirmek hedefiyle düzenlenen tur Selimiye Meydanı'ndan başladı.

Yeşilay Edirne Şubesi ve Yeşilay Edirne Gençlik ve Spor Kulübünce "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Bulgaristan'a bisiklet turu düzenlendi.

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