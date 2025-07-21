Kapıkule'de aranan TIR'da 3 bin 193 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

EDİRNE'denBulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda aranan TIR'da 3 bin 193 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da detaylı arama yapıldı. Aramada, siyah bantlarla sarılmış koliler içerisinde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve 800 elektronik sigara kartuşu olmak üzere toplam 9 bin 993 elektronik sigara ve elektronik sigara aksamı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.