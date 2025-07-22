Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü.
1. Murat Mahallesi’nde bir alışveriş merkezindeki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında restoranda hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.