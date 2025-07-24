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        Edirne Valisi Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:24 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:24
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        Edirne Valisi Sezer'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini ifade eden Sezer, meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihinin her yıl "Basın Bayramı" olarak kutlandığını anımsattı.

        Basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensuplarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. İlimizde de kamuoyunu aydınlatma görevini üstlenen basın mensuplarımızın, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Edirne'mizin sosyoekonomik ve kültürel yönden gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile ilimizde faaliyette bulunan yerel ve ulusal gazete, dergi, radyo, televizyon ve ajanslarda görev yapan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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