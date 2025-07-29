Edirne'de kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 206'ncı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan G.G, ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı E.B. tarafından darbedildi. Şüpheli, G.G'nin evden çıkmaması için kapıyı da kilitleyerek anahtarı balkondan sokağa attı.

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