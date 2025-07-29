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        Edirne'de kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de kız arkadaşını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:02
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        Edirne'de kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de kız arkadaşını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 206'ncı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan G.G, ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı E.B. tarafından darbedildi. Şüpheli, G.G'nin evden çıkmaması için kapıyı da kilitleyerek anahtarı balkondan sokağa attı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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