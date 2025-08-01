AK Parti'li Makak'tan Edirne Belediyesi'nin Kıyık Caddesi'ndeki uygulamasına tepki:

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirne Belediyesince Kıyık Caddesi’nde yapılan beton refüjün kısa süre sonra kırılmasına tepki gösterdi.

Makak, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerince Kıyık Caddesi’nde kısa süre önce yapılan beton refüjün, gece yarısı iş makineleriyle söküldüğünü belirtti.

Söz konusu müdahalenin, şehircilik ilkelerinden uzak, kamu kaynaklarını heba eden ve belediyenin kronik hale gelen plansızlık sorununun açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Makak, şunları kaydetti:

"Kırkpınar haftasında, sırf çalışıyor gibi görünmek ve bazılarına çıkar sağlamak amacıyla alelacele yapılan bu beton refüjün, ne estetik ne de işlevsel açıdan bir değeri yoktur. Edirne’nin ana arterlerinden biri olan Kıyık Caddesi’nde, kısa süre önce kaldırılan taş refüjün yerine yapılan bu beton yapı, yalnızca birkaç hafta içinde yine belediye ekiplerince gece saatlerinde kırılmıştır. Bu durum, plansızlığın ve savurganlığın en net örneklerinden biridir. Üstelik söz konusu yapı, en küçük bir kazada dahi ölümcül sonuçlara yol açabilecek niteliktedir."