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        AK Parti'li Makak'tan Edirne Belediyesi'nin Kıyık Caddesi'ndeki uygulamasına tepki:

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirne Belediyesince Kıyık Caddesi'nde yapılan beton refüjün kısa süre sonra kırılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:58
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        AK Parti'li Makak'tan Edirne Belediyesi'nin Kıyık Caddesi'ndeki uygulamasına tepki:
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        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Edirne Belediyesince Kıyık Caddesi’nde yapılan beton refüjün kısa süre sonra kırılmasına tepki gösterdi.

        Makak, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerince Kıyık Caddesi’nde kısa süre önce yapılan beton refüjün, gece yarısı iş makineleriyle söküldüğünü belirtti.

        Söz konusu müdahalenin, şehircilik ilkelerinden uzak, kamu kaynaklarını heba eden ve belediyenin kronik hale gelen plansızlık sorununun açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Makak, şunları kaydetti:

        "Kırkpınar haftasında, sırf çalışıyor gibi görünmek ve bazılarına çıkar sağlamak amacıyla alelacele yapılan bu beton refüjün, ne estetik ne de işlevsel açıdan bir değeri yoktur. Edirne’nin ana arterlerinden biri olan Kıyık Caddesi’nde, kısa süre önce kaldırılan taş refüjün yerine yapılan bu beton yapı, yalnızca birkaç hafta içinde yine belediye ekiplerince gece saatlerinde kırılmıştır. Bu durum, plansızlığın ve savurganlığın en net örneklerinden biridir. Üstelik söz konusu yapı, en küçük bir kazada dahi ölümcül sonuçlara yol açabilecek niteliktedir."

        Makak, refüjün yapımından kısa süre sonra gece saatlerinde iş makineleriyle kaldırılmasının hem kamu kaynaklarının boşa harcanmasına neden olduğunu hem de mahalle sakinlerini oluşan gürültü nedeniyle mağdur ettiğini dile getirdi.

        Kamu kaynaklarının sorumsuzca kullanılmasının hesabının verilmesi gerektiğini aktaran Makak, "Şehrimizin merkezine açılan en kritik caddelerden birinde yaşanan bu tablo, Edirne’ye nasıl bir yönetim anlayışıyla yaklaşıldığını göstermektedir. Bu yapboz döngüsünden kimlerin kazanç sağladığını kamuoyu gayet iyi bilmektedir. Edirne Belediyesi’nin plansız ve belli kesimlere çıkar sağlayan uygulamaları, hem şehir estetiğini hem de vatandaş güvenliğini yok saymaktadır. Çevreci olduğunu iddia eden zihniyet, Edirne’yi gerçek anlamda bir beton yığınına çevirmiştir. Hemşerilerimiz, bu tablonun farkında olup, kimin samimi bir şekilde çevreye sahip çıktığını örnekleriyle açıkça görmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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