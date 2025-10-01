Habertürk
        Huzurevinde geçen ömür sanatla yeniden renklendi

        Huzurevinde geçen ömür sanatla yeniden renklendi

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne Huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki Fethi Çakan ve Halim Durmaz, aktif yaşlanma sürecini sanatsal aktivitelerle geçirerek ürettikleri el emeği ürünlerle takdir topluyor.

        Giriş: 01.10.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:04
        Huzurevinde geçen ömür sanatla yeniden renklendi
        CİHAN DEMİRCİ - Edirne Huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki Fethi Çakan ve Halim Durmaz, aktif yaşlanma sürecini sanatsal aktivitelerle geçirerek ürettikleri el emeği ürünlerle takdir topluyor.

        Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Nuray Doğar gözetiminde sanat atölyesinde çalışan Çakan ve Durmaz, kullanılmayan tablo, ahşap malzeme, tepsi, vazo, ayna, kumaş çanta ve aksesuarları boyayarak geri dönüşüm yoluyla yeniden hayata kazandırıyor.

        Hafta içi zamanlarının büyük bölümünü atölyede geçiren huzurevi sakinlerinin eserleri, sergi ve kermeslerde satışa sunularak atölyeye gelir de sağlıyor.

        - "Hayalimi burada gerçekleştirdim"

        Huzurevi sakini Fethi Çakan, AA muhabirine, atölyede iş yapmaktan keyif aldığını söyledi.

        Boş vaktini el emeği ürünler yaparak geçirdiğini belirten Çakan, "Güzel ürünler ortaya çıkıyor. Benim için burası bulunmaz bir nimet. Güzel ve verimli vakit geçiriyorum. Yat yat nereye kadar. İnsan yatmaya da bıkıyor, gezmeye de oturmaya da. Üretmek güzel şey." dedi.

        Çakan, ahşap boyama işine gençlik yıllarından bu yana merak duyduğunu ancak huzurevi sürecinde yapmanın nasip olduğunu anlattı.

        Huzurevi sakini Halim Durmaz ise memur emeklisi olduğunu ve çalışırken sanatsal işlere fırsat bulamadığını dile getirdi.

        Huzurevi yönetiminin de desteğiyle ahşap boyama işine başladığını anlatan Durmaz, "Bu işi çok seviyorum. Vaktimiz güzel geçiyor. Bir işe tutunmak hareketlendiriyor insanı güzel oluyor. Yaptığımız, ortaya koyduğumuz işleri de görünce memnun oluyor, mutlu oluyor insan." dedi.

        - "El emeği ürünler ortaya koyuyorlar"

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde huzurevi sakinlerinin aktif yaşlanma süreçlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

        Huzurevi sakinlerine yönelik Bakanlık ve Valiliğin desteğiyle kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlediklerini anlatan Tohumcu, şunları kaydetti:

        "Yaşlılarımıza en güzel şekilde hizmet sunma gayretindeyiz. Sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımız el sanatları hocalarımızın gözetiminde ahşap boyama yapıyorlar, el emeği ürünler ortaya koyuyorlar. Atölyede üretilen ürünlerden sergiler açıp, kermeslerde satışa sunuyoruz ve atölyeye gelir elde ediliyor."

        - "Diğer yaşlılara da örnek oluyorlar"

        Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt ise huzurevinde kalan yaşlıların sağlıklı ve aktif yaşlanma sürecine katkı sunmak amacıyla sanat atölyesinde çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Ahşap boyama, seramik ve dikiş atölyelerinin ilgi gördüğünü ifade eden Kurt, yaşlıların etkinliklere katılarak yaşlılık süreçlerini verimli geçirdiklerini belirtti.

        Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Nuray Doğar da 7 yıldır huzurevindeki atölyelerde yaşlılarla çalışmalar yaptığını belirterek, "Onlara ev ortamı yaratarak samimi bir ortamda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ahşap boyama atölyesinde Fethi ve Halim amcalarımız yaptıkları el emeği ürünlerle dikkati çekiyor ve diğer yaşlılara da örnek oluyorlar." dedi.

