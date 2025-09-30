Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 21:58 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:58
        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        N.B. idaresindeki 22 EC 110 plakalı otomobil, kum ocakları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan ölçümde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

