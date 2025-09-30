Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
N.B. idaresindeki 22 EC 110 plakalı otomobil, kum ocakları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ölçümde sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.
