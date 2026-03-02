Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu:

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu:

        TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var." dedi.

        Soylu, İpsala Alışveriş Merkezi Düğün ve Konferans Salonu’nda düzenlenen iftar programında, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

        Dünyanın karmaşık ve güvensiz bir süreçten geçtiğini dile getiren Soylu, Avrupa'daki siyasi gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

        Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Türkiye güçlü liderlik tecrübesiyle bu süreci yönetiyor. Dünyanın güvenilir liderlere ihtiyacı var ve güvenilir lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir dönem daha ihtiyacımız var. Bizi bir çatışmanın içerisine almak istiyorlar. Çatışmadan korkuyor değiliz ama bizim zamana ihtiyacımız var. Uzun süredir bunu söylüyorum, bizim zamana ihtiyacımız var. Allah razı olsun hem Devlet Bey’in hem Tayyip Bey’in tecrübelerinden yararlanıyoruz."

        Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, bazı zorlukların yaşandığını ancak ülke güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

        Selimiye Camisi’nin restorasyon sonrası ibadete açılmasına da değinen Soylu, "Selimiye'siz ramazan eksikmiş. Selimiye açıldı, Türkiye ve Balkanlar şenlendi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer de Soylu'yu İçişleri Bakanlığı dönemindeki hizmetlerinden dolayı vefayla andığını ifade etti.

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazanın paylaşma ve birliktelik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ise Soylu'nun katılımıyla güzel bir ramazan programında bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Kerman, Soylu'ya Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan İpsala pirinci ile tablo hediye etti.

        Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Kaymakamı Merve Ayık, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        TÜGVA Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi
        TÜGVA Edirne Temsilciliğince iftar programı düzenlendi
        Edirne'de kaçakçılık operasyonları: 2 milyon liralık parfüm ve akıllı saat...
        Edirne'de kaçakçılık operasyonları: 2 milyon liralık parfüm ve akıllı saat...
        Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi
        Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi
        Edirne'de çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi
        Edirne'de çok sayıda kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi
        TÜ'de "Anavatanda Yeşeren Başarılar" Paneli düzenlendi
        TÜ'de "Anavatanda Yeşeren Başarılar" Paneli düzenlendi
        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı