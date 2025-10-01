Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Hudut birlikleri, Eski ve Saçlımüsellim köylerinde askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde M.M.O. ve E.A'yı yakaladı.

Yapılan incelemede M.M.O'nun "orman alanlarının işgali ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi" ve "esrar elde edilmesi maksadıyla kenevir ekme" suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

Afganistan uyruklu E.A'nın ise "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçundan aranması olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.