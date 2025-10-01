Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 08:59 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Hudut birlikleri, Eski ve Saçlımüsellim köylerinde askeri yasak bölgede gerçekleştirdikleri denetimlerde M.M.O. ve E.A'yı yakaladı.

        Yapılan incelemede M.M.O'nun "orman alanlarının işgali ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi" ve "esrar elde edilmesi maksadıyla kenevir ekme" suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

        Afganistan uyruklu E.A'nın ise "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçundan aranması olduğu belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi

        Benzer Haberler

        Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza
        Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza
        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü
        Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı