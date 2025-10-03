Bakan Tunç, Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu: (1)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Nasıl Bosna soykırım suçluları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede zindana atılmışlarsa, gün gelecek İsrailli soykırımcılar, o teröristler insanlık huzurunda hesap vereceklerdir, ilahi adaletten de kaçamayacaklardır." dedi.

Bakan Tunç, Selimiye Meydanı'nda Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Filistin'de insanlık dramının devam ettiğini söyledi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine koyduğu tavrın ve Filistin'de gerçekleştirdiklerinin bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işliyor, kadınları, çocukları katlediyor, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Sadece iki, iki buçuk yıldan bu yana değil. İsrail, Filistin topraklarını 100 yıldan beri işgal ederek, orada bir soykırım politikasını yıllardır uygulamaya devam ediyor. 100 yıldan bu yana Filistinlileri topraklarından sürmek için bir politika izliyor. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin yüzlerce kararı var, işgal ettikleri topraklardan çekilmesine yönelik. Ama bu kararlardan hiç birisine uymayan bir devlet var. 7 Ekim'den bu yana da bir terör faaliyeti sürdüren soykırım suçu işleyen bir yapı var. İsrail'e devlet demekte zorlanıyoruz. Adeta terör yapan bir yapıya dönüşmüş durumda."

- "İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyor" Tunç, Filistin'de yaşayan çocuklara, kadınlara, mazlumlara yardım götüren, insan hakları ihlalini dünyaya göstermek isteyen Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısına dünyanın şahitlik ettiğini belirtti. Alıkonulan insan hakları savunucularının bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunan Tunç, "Uluslararası hukuku, insan haklarını ihlal ederek bugüne kadar Filistin'de yaşayanlara büyük bir zulüm yaşattınız. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyorsunuz." diye konuştu. - "Kararlar kağıt üzerinde kalıyor" Uluslararası kuruluşların İsrail'e yönelik aldığı hukuki kararların uygulanmaya geçirilmediğine dikkati çeken Tunç, kararların kağıt üzerinde kaldığını dile getirdi. İsrail'in bu tavrının uluslararası mekanizma ve uluslararası hukukun işlemediğini dünyaya gösterdiğini ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

"Bu dünya için, insanlık için çok önemli bir kayıp. Uluslararası kuruluşları etkisiz hale getiren İsrail'e karşı, insanlık vicdanı sokaklara taşıyor. Avrupa ülkelerinde, ülkemizde İsrail'e karşı insanlık vicdanı bu soykırımın sona ermesi için meydanlara taşıyor. Ama uluslararası hukuku işletmekle görevli uluslararası kuruluşlar, maalesef insanlığı temsil etmesi gereken bu kuruluşların nasıl etkisiz olduğunu da üzülerek görüyoruz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda 'uluslararası hukuk işlemeli, insanlık suçlarının önlenmesi, dünyada adaletin sağlanması, hakkaniyetin sağlanması için dünyanın 5'ten büyük olduğunu göstermemiz lazım ve daha adil bir dünya mümkündür' diyerek uluslararası sistemin revizyona tabi tutulmasını söylemeye devam ediyor. BM kürsüsünde de genel kurul toplantılarında da yine insanlığın sesi olduğunu, insanlığın vicdanını temsil ettiğini hepimize gösterdi." - "Katliamcıları bir kez daha payitaht Edirne'den lanetliyorum"