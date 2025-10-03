Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bakan Tunç, Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu: (1)

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Nasıl Bosna soykırım suçluları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede zindana atılmışlarsa, gün gelecek İsrailli soykırımcılar, o teröristler insanlık huzurunda hesap vereceklerdir, ilahi adaletten de kaçamayacaklardır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç, Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuştu: (1)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Nasıl Bosna soykırım suçluları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede zindana atılmışlarsa, gün gelecek İsrailli soykırımcılar, o teröristler insanlık huzurunda hesap vereceklerdir, ilahi adaletten de kaçamayacaklardır." dedi.

        Bakan Tunç, Selimiye Meydanı'nda Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada Filistin'de insanlık dramının devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine koyduğu tavrın ve Filistin'de gerçekleştirdiklerinin bir insanlık suçu olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

        "İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işliyor, kadınları, çocukları katlediyor, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Sadece iki, iki buçuk yıldan bu yana değil. İsrail, Filistin topraklarını 100 yıldan beri işgal ederek, orada bir soykırım politikasını yıllardır uygulamaya devam ediyor. 100 yıldan bu yana Filistinlileri topraklarından sürmek için bir politika izliyor. Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin yüzlerce kararı var, işgal ettikleri topraklardan çekilmesine yönelik. Ama bu kararlardan hiç birisine uymayan bir devlet var. 7 Ekim'den bu yana da bir terör faaliyeti sürdüren soykırım suçu işleyen bir yapı var. İsrail'e devlet demekte zorlanıyoruz. Adeta terör yapan bir yapıya dönüşmüş durumda."

        - "İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyor"

        Tunç, Filistin'de yaşayan çocuklara, kadınlara, mazlumlara yardım götüren, insan hakları ihlalini dünyaya göstermek isteyen Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısına dünyanın şahitlik ettiğini belirtti.

        Alıkonulan insan hakları savunucularının bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunan Tunç, "Uluslararası hukuku, insan haklarını ihlal ederek bugüne kadar Filistin'de yaşayanlara büyük bir zulüm yaşattınız. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyorsunuz." diye konuştu.

        - "Kararlar kağıt üzerinde kalıyor"

        Uluslararası kuruluşların İsrail'e yönelik aldığı hukuki kararların uygulanmaya geçirilmediğine dikkati çeken Tunç, kararların kağıt üzerinde kaldığını dile getirdi.

        İsrail'in bu tavrının uluslararası mekanizma ve uluslararası hukukun işlemediğini dünyaya gösterdiğini ifade eden Tunç, şöyle devam etti:

        "Bu dünya için, insanlık için çok önemli bir kayıp. Uluslararası kuruluşları etkisiz hale getiren İsrail'e karşı, insanlık vicdanı sokaklara taşıyor. Avrupa ülkelerinde, ülkemizde İsrail'e karşı insanlık vicdanı bu soykırımın sona ermesi için meydanlara taşıyor. Ama uluslararası hukuku işletmekle görevli uluslararası kuruluşlar, maalesef insanlığı temsil etmesi gereken bu kuruluşların nasıl etkisiz olduğunu da üzülerek görüyoruz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda 'uluslararası hukuk işlemeli, insanlık suçlarının önlenmesi, dünyada adaletin sağlanması, hakkaniyetin sağlanması için dünyanın 5'ten büyük olduğunu göstermemiz lazım ve daha adil bir dünya mümkündür' diyerek uluslararası sistemin revizyona tabi tutulmasını söylemeye devam ediyor. BM kürsüsünde de genel kurul toplantılarında da yine insanlığın sesi olduğunu, insanlığın vicdanını temsil ettiğini hepimize gösterdi."

        - "Katliamcıları bir kez daha payitaht Edirne'den lanetliyorum"

        Tunç, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

        Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adaleti, hakkaniyeti, Filistili mazlumların, Gazzeli çocukların, kadın haklarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Temennimiz bir an önce oradaki katliamın, soykırımın sona ermesi. Katliamcıları bir kez daha payitaht Edirne'den lanetliyorum. Bu soykırımın bir an önce durmasını temenni ediyorum. Bu soykırım suçluları, mutlaka bir gün insanlık huzurunda hesap verecekler. Nasıl Bosna soykırım suçluları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede zindana atılmışlarsa, gün gelecek İsrailli soykırımcılar, o teröristler insanlık huzurunda hesap vereceklerdir, ilahi adaletten de kaçamayacaklardır."

        (Sürecek)

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Bakan Ersoy duyurdu! 'Çarşamba'ları sinema bileti 120 lira
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        "AVM ve zincir marketler haftada 1 gün tatil edilmeli"
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        Genç kadını av bıçağıyla katletti... Son sözünde suçladı!
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        TÜİK eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        MİT, MOSSAD ajanını gözaltına aldı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Trump: Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        "Böyle devam ederse fark yaratır!"
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer lezzet ustası şefleri kabul etti
        Edirne Valisi Sezer lezzet ustası şefleri kabul etti
        Edirne'de çeltik üreticisi hem hasat hem kurutma mesaisi yapıyor
        Edirne'de çeltik üreticisi hem hasat hem kurutma mesaisi yapıyor
        Edirne Belediye Başkanı Gencan kentteki su kesintilerine ilişkin açıklamada...
        Edirne Belediye Başkanı Gencan kentteki su kesintilerine ilişkin açıklamada...
        Köy meydanında 2 arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Köy meydanında 2 arkadaşını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Edirne'de FETÖ şüphelileri bir evde düzensiz göçmenlerle yakalandı
        Edirne'de FETÖ şüphelileri bir evde düzensiz göçmenlerle yakalandı
        Edirne'de bir evde 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de bir evde 15 kaçak göçmen ile 4 FETÖ şüphelisi yakalandı