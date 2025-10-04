Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de HAYDİ ekipleri sahipsiz hayvanları besledi

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sahipsiz hayvanları besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:21 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:24
        Edirne'de HAYDİ ekipleri sahipsiz hayvanları besledi
        Edirne Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sahipsiz hayvanları besledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, HAYDİ ekiplerinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında kentte çeşitli noktalara mama bıraktığı belirtildi

        HAYDİ ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaşamı paylaştığımız tüm can dostlarımız sevgiye, şefkate ve korunmaya ihtiyaç duyan sessiz dostlarımızdır. Bu özel günde, her canın yaşam hakkına saygı göstermeyi ve hayvanlara sevgiyle yaklaşmayı hatırlayalım. Unutmayalım merhamet, insanlığın en güzel yansımasıdır."

