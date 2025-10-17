Habertürk
        Edirne'de kadınlar "Pembe Dostluk Maçı" ile meme kanserine farkındalık oluşturdu

        Edirne'de kadınlar, basketbol maçı ile meme kanserine karşı farkındalık oluşturdu.

        Edirne'de kadınlar "Pembe Dostluk Maçı" ile meme kanserine farkındalık oluşturdu
        Edirne'de kadınlar, basketbol maçı ile meme kanserine karşı farkındalık oluşturdu.

        Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce Mimar Sinan Spor Salonu'nda "Pembe Dostluk Maçı" düzenlendi.

        Edirne DSİ Basketbol Takımı sporcuları ve sağlık çalışanı kadınların da aralarında yer aldığı oyuncular, sahaya pembe formalarla çıktı.

        Ayrıca, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla spor salonu pembe balonlarla süslendi, müsabakayı izleyen kadınlar da pembe fular ve kurdele taktı.

        AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek'in hava atışıyla başlayan farkındalık maçı 40-31 sona erdi.

        Karşılaşmada yer alan Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi cerrahlarından Melda Canbaz, meme kanserine karşı korunmada kadınların hayatını değiştirebilecek bazı önlemler olduğunu söyledi.

        Bu önlemlerin başında sporun geldiğini belirten Canbaz, "Bizim bugün bu sahada olmamızın bir nedeni var. Spora ne kadar yakınsak kansere o kadar uzağız. Kadınlar olarak hem basketbol oynuyoruz hem farkındalık yaratıyoruz. Formamız pembe mesajımız net. Sağlıklı kadın hareket eden kadındır." dedi.

        Karşılaşma sonrası Vali Yunus Sezer ve beraberindeki protokol, sahaya inerek kadınları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

