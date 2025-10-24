Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu

        Bulgaristan'dan gelen genç diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:41
        Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Bulgaristan'dan gelen genç diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

        Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsünde eğitimlerini tamamlayan 19 diplomat adayı staj programları kapsamında Edirne'de ziyaretler gerçekleştirdi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, komşu ülke diplomat adaylarını Valilik'te kabul etti.

        Edirne tanıtım videosunun izlenmesinin ardından ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Müdürü Tanya Mihaylova ve konuklara hediyeler verdi.

        Mihaylova da Vali Sezer'e Bulgaristan kültürünün anlatıldığı bir kitap armağan etti.

        - Dışişleri Temsilciliğine ziyaret

        Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük de heyeti kabul etti.

        Genç Bulgar diplomatlara bir sunum yapan Büyükelçi Yörük, dünyanın belirsizliklerle dolu bir süreçten geçtiğini ve evrensel değerlerin bir hayli erozyona uğradığını belirtti.

        Uluslararası sistemin kendisine bir yön aradığını ifade eden Yörük, "Bu gelişmelere yakından bakacak olursak, şu an çok kutuplu bir sisteme doğru evriliyoruz. Lakin, bu dönüşüm sırasında, uluslararası hukuka ve kurallara dayalı sistem ile uygulayıcı mekanizmaların maalesef giderek aşındığını ve etkisiz hale geldiklerini gözlemliyoruz." diye konuştu.

        Büyükelçi Yörük, Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri 360 derecelik bir bakışla çok yönlü bir şekilde yakından takip ettiğine işaret etti.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ateşe militer olarak görev yaptığını anımsatan Yörük, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dış politikasının ana ilkesi olarak belirlediği 'Yurtta barış, dünyada barış' yaklaşımından hareketle, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılının kutladığını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' perspektifiyle yeni bir dönemin inşasını hedefliyoruz. Bizler de Türk Hariciye mensupları olarak, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' için başta kendi bölgemiz daha sonra da uluslararası düzlemde barışın, refahın ve insani, vicdani duruşu odak noktasına alan bir dış politika vizyonuyla hareket ediyoruz."

        Yörük, Bulgaristan ve Türkiye ilişkilerinin, son 10 yıl içerisinde olumlu bir ivmeyle ve iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik temelinde ilerlediğini vurgulayarak, görevlerine başlayacak olan genç diplomatlara başarılar diledi.

        Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise genç meslektaşlarına Temsilci Yörük'ün tecrübeli ve örnek alınacak bir diplomat olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Enstitü Müdürü Mihaylova, Büyükelçi Yörük'e hediye takdim etti. Ardından, konuk heyet için Dışişleri Temsilciliğinde yöresel lezzetlerden oluşan bir ikramda bulunuldu.

        Bulgaristan'dan gelen heyet, 26 Ekim Pazar günü Edirne'deki çeşitli tarihi ve turistik yerleri ziyaretlerinin ardından ülkelerine dönecekler.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

