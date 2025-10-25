Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de kayıp kaçak oranının en yoğun olduğu bölgede altyapı çalışması başlatıldı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Şehrimizin en çok kayıp kaçak oranına sahip ve en temel altyapı eksikliği olan bölgemizde altyapı çalışmasını başlattık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:44 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de kayıp kaçak oranının en yoğun olduğu bölgede altyapı çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Şehrimizin en çok kayıp kaçak oranına sahip ve en temel altyapı eksikliği olan bölgemizde altyapı çalışmasını başlattık." dedi.

        Gancan, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallerinde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

        İncelemesinin sonrası açıklama yapan Gencan, "Şehrimizin en çok kayıp kaçak oranına sahip ve en temel altyapı eksikliği olan bölgemizde altyapı çalışmasını başlattık. Bu geçmişten beri süre gelen bir sorundu. Bizim dönemimizde cesaret ve kararlılık gösterdik ve altyapı çalışmamızı başlattık." dedi.

        Bölgede çalışmalardan etkilenecek vatandaşları sürekli bilgilendireceklerini anlatan Gencan, en kısa zamanda ve en düzgün işi yapma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

        - "Krizlerin arkasına sığınmıyoruz"

        Çalışmalar kapsamında 14 kilometrelik hattı yenileyeceklerine işaret eden Gencan, şunları kaydetti:

        "Buradaki kayıp kaçak oranımız şehre su verirken bizlere sorun yaratıyor. Çok önemli bir bölgede altyapı çalışmasını başlatmış olduk. Biz hiçbir zaman krizlerin arkasına sığınmadık, mazeret üretmedik.

        Şehrimiz için en doğru olanı kamu kaynaklarını hemşerilerimizin hakkını en doğru şekilde yöneterek ama burada tekrar ifade ediyorum.Kamu kaynaklarını en düzgün şekilde kullanmak kaydıyla bu çok klinik bir problemi hep beraber el birliğiyle çözeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Edirne'de yağ fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Edirne'de tabanca ve fişekler ele geçirildi
        Edirne'de tabanca ve fişekler ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa