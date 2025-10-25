Edirne'de kayıp kaçak oranının en yoğun olduğu bölgede altyapı çalışması başlatıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Şehrimizin en çok kayıp kaçak oranına sahip ve en temel altyapı eksikliği olan bölgemizde altyapı çalışmasını başlattık." dedi.

Gancan, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallerinde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemesinin sonrası açıklama yapan Gencan, "Şehrimizin en çok kayıp kaçak oranına sahip ve en temel altyapı eksikliği olan bölgemizde altyapı çalışmasını başlattık. Bu geçmişten beri süre gelen bir sorundu. Bizim dönemimizde cesaret ve kararlılık gösterdik ve altyapı çalışmamızı başlattık." dedi.

Bölgede çalışmalardan etkilenecek vatandaşları sürekli bilgilendireceklerini anlatan Gencan, en kısa zamanda ve en düzgün işi yapma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

- "Krizlerin arkasına sığınmıyoruz"

Çalışmalar kapsamında 14 kilometrelik hattı yenileyeceklerine işaret eden Gencan, şunları kaydetti:

"Buradaki kayıp kaçak oranımız şehre su verirken bizlere sorun yaratıyor. Çok önemli bir bölgede altyapı çalışmasını başlatmış olduk. Biz hiçbir zaman krizlerin arkasına sığınmadık, mazeret üretmedik.